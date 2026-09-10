Etah News: बाइकों की भिड़ंत में दो की मौत

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हादसे में अवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव खुशरई निवासी पवन कुमार (35) और जलेसर थाना क्षेत्र के गांव गुदाऊ निवासी मोहित (34) की मौत हुई है। वहीं खुशरई के ही निवासी हरदयाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। परिजन ने बताया कि पवन कुमार बाइक से अपने गांव खुशरई से अवागढ़ की ओर आ रहे थे। वहीं मोहित बाइक से अवागढ़ से जलेसर की तरफ जा रहे थे। नगला गरीवा के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई।टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया।मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में चिकित्सकों ने दोनों का उपचार शुरू किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर उनके परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंच गए।