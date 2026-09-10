Etah News: ताऊ की चिता के पास पैर छूने झुका भतीजा, झुलसा

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गांव उलायतपुर निवासी विनोद ने बताया कि उसके ताऊ करीब 30 वर्ष से बीमारी से जूझ रहे थे। शुक्रवार को बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई थी। शाम करीब पांच बजे श्मशान स्थल पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान वह भी ताऊ को अंतिम विदाई देने चिता के पास पहुंचा। लकड़ी गीली होने के कारण चिता को जलाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ डाला जा रहा था।इसी दौरान विनोद अपने ताऊ के पैर छूने के लिए चिता के पास झुका। तभी अचानक आग भड़क उठी। तेज लपटें विनोद तक पहुंच गईं और वह कुछ ही सेकंड में आग की चपेट में आ गया। हादसा होते ही वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। परिजन ने किसी तरह आग बुझाकर विनोद को वहां से हटाया। तब तक उसके शरीर के कई हिस्से झुलस गए थे।हादसे के बाद परिवार के लोग उसे गांव में ही उपचार के लिए ले गए। कई दिन तक स्थानीय स्तर पर उपचार चलता रहा लेकिन बुधवार की देर शाम हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। बताया कि विनोद करीब 30 प्रतिशत झुलसा है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और उसका इलाज चल रहा है।