Etah News: आज का कार्यक्रम

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सुबह 8 बजे से ग्राम कसौलिया में ब्लॉक स्तरीय वॉलीबाल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।

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बैठक

दोपहर 2:30 बजे पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में होगी।

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सत्संग

- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

वॉलीबाल प्रतियोगिता