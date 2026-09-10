Etah News: आज का कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 10 Sep 2026 11:57 PM IST
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वॉलीबाल प्रतियोगिता
सुबह 8 बजे से ग्राम कसौलिया में ब्लॉक स्तरीय वॉलीबाल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।
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बैठक
दोपहर 2:30 बजे पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में होगी।
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सत्संग
- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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सुबह 8 बजे से ग्राम कसौलिया में ब्लॉक स्तरीय वॉलीबाल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।
बैठक
दोपहर 2:30 बजे पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में होगी।
सत्संग
- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।