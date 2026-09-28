समूख सखी वर्कर्स और खेत मजदूर सभा ने किया प्रदर्शन

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समूह सखी वर्कर्स एसोसिएशन और अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा ने संयुक्त रूप से सोमवार को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इसमें दो वर्षों से अधिक समय से बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान करने की मांग किया। साथ ही मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम 21 हजार करने की मांग किया।

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