{"_id":"6aba55402b9cf60c01025677","slug":"video-congress-staged-a-protest-and-burned-the-effigies-of-three-officials-including-the-cec-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांग्रेस ने प्रदर्शन फूंका सीईसी समेत तीन का पुतला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को शहर में मार्च किया। कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सीईसी समेत तीन का पुतला फूंका। कार्यकर्ता सरकार व सीईसी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नारे लगाए। कार्यकर्ता टाउनहाल स्थित कांग्रेस कार्यालय पर जुटे। कार्यकर्ता हाथों में तख्ती, झंडे और बैनर लेकर नारेबाजी करते निकले। सुभाष चौक, सिविल लाइंस, प्रधान डॉकघर, जिला पंचायत होते हुए कचहरी चौराहा पहुंचे। कचहरी चौराहे स्थित शिव मंदिर के पास कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।

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