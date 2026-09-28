Deoria News: सरयू नदी फिर खतरे के निशान के करीब

विज्ञापन



केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के अनुसार, रविवार की शाम चार बजे सरयू का जलस्तर 63.69 मीटर रिकॉर्ड किया गया। खतरे का निशान 64.01 मीटर है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे के क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है। विज्ञापन

केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि दो दिनों से नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी जलस्तर और बढ़ने का अनुमान है। कर्मचारियों को गेज पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के अनुसार, रविवार की शाम चार बजे सरयू का जलस्तर 63.69 मीटर रिकॉर्ड किया गया। खतरे का निशान 64.01 मीटर है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे के क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है।केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि दो दिनों से नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी जलस्तर और बढ़ने का अनुमान है। कर्मचारियों को गेज पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

भागलपुर। पिछले सप्ताह खतरे के निशान से नीचे उतरी सरयू नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में नदी का जलस्तर 50 सेंटीमीटर बढ़ गया। रविवार की शाम तक नदी खतरे के निशान से महज 32 सेंटीमीटर नीचे रह गई। जलस्तर एक से दो सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में जलस्तर में और वृद्धि का अनुमान है।