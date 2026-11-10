देवरिया: रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, ट्रेन से कटकर मौत की आशंका; शिनाख्त में जुटी पुलिस

गौरी बाजार क्षेत्र के गौरी बुजुर्ग गांव में मंगलवार सुबह रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। युवक की उम्र करीब 26 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ट्रेन से कटकर मौत होने की आशंका जता रही है।

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