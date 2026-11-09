{"_id":"6af1e9995dc5e02dce0ff9d0","slug":"video-former-mp-shriprakash-mani-tripathi-bids-farewell-to-the-world-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी को दी गई अंतिम विदाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देवरिया के बरहज स्थित कटइलवा मुक्तिपथ पर सोमवार शाम सेना से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल और भाजपा के पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सरयू नदी तट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान दलीय सीमाएं टूटती नजर आईं। बड़े पुत्र और सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने पिता को मुखाग्नि दी।

... और पढ़ें