देवरिया: 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से गल्ला व्यापारी की मौत, पिकअप पर लदवा रहे थे अनाज

देवरिया जिले के बघौचघाट थाना क्षेत्र के देवघाट गांव में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय गल्ला व्यापारी की करंट लगने से मौत हो गई। किसानों से खरीदे गए अनाज को पिकअप पर लदवाते समय वह ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से झुलसे व्यापारी को परिजन तत्काल देवरिया मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

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