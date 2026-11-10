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देवरिया: 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से गल्ला व्यापारी की मौत, पिकअप पर लदवा रहे थे अनाज

Tue, 10 Nov 2026 02:01 PM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला नेटवर्क, देवरिया
अमर उजाला नेटवर्क, देवरिया Published by: अनुराग रंजन Updated Tue, 10 Nov 2026 02:01 PM IST
सार

आसपास के लोगों और परिजन ने हरिओम को तत्काल निजी वाहन से देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

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Grain Trader Dies After Coming in Contact with 11000 Volt High Tension Wire
गल्ला व्यापारी की करंट लगने से मौत - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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देवरिया जिले के बघौचघाट थाना क्षेत्र के देवघाट गांव में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय गल्ला व्यापारी की करंट लगने से मौत हो गई। किसानों से खरीदे गए अनाज को पिकअप पर लदवाते समय वह ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से झुलसे व्यापारी को परिजन तत्काल देवरिया मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

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जानकारी के अनुसार, देवघाट निवासी हरिओम (25) पुत्र रामकेश्वर गांव में गल्ला खरीदने और बेचने का कारोबार करते थे। शनिवार सुबह वह किसानों से खरीदे गए अनाज को पिकअप वाहन पर लदवा रहे थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गए। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलसकर मौके पर गिर पड़े। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

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मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

आसपास के लोगों और परिजन ने हरिओम को तत्काल निजी वाहन से देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। हरिओम अपने पीछे पत्नी, एक मासूम बेटी और अन्य परिजनों को छोड़ गए हैं।

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पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच-पड़ताल की। पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार, हरिओम मेहनती और मिलनसार स्वभाव के थे। वह गल्ला व्यापार से अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी असामयिक मौत से देवघाट गांव में शोक का माहौल है।

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