खुखुंदू थाना क्षेत्र के पिपरी उर्फ बंदी गांव के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली को साइड देने को लेकर हुए विवाद में चालक पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार पहिया वाहन सवार युवक ने पहले चालक से गाली-गलौज की और कुछ देर बाद उसके घर पहुंचकर चाकू से वार कर दिया। हमले के दौरान चालक पीछे की ओर गिर पड़ा और उसे चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी के भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।

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जानकारी के अनुसार, पिपरी उर्फ बंदी गांव निवासी पवन पुत्र सीताराम सोमवार को गांव के पास कंबाइन मशीन से धान की कटाई के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली चला रहे थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने घर के पास सड़क किनारे ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी की थी। इसी दौरान छोटी रार गांव का एक युवक चार पहिया वाहन लेकर वहां पहुंचा और ट्रैक्टर-ट्रॉली हटाकर साइड देने को कहा।

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पवन ने उससे जगह होने की बात कहते हुए निकल जाने को कहा। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और गाली-गलौज के बाद मारपीट की नौबत आ गई। आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया।

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कुछ देर बाद घर पहुंचकर हमले का आरोप आरोप है कि विवाद के कुछ देर बाद चार पहिया वाहन सवार युवक दोबारा पवन के घर पहुंचा और उन पर चाकू से वार कर दिया। पवन पीछे की ओर गिर पड़े, जिससे उन्हें चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजवाया। उधर, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी के भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।