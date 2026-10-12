{"_id":"6accc23ce6cefdeb1b08ca3e","slug":"video-deoria-dm-inspects-schools-and-anganwadi-centre-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: डीएम ने विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्ष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देवरिया: डीएम ने विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्ष

अनुराग रंजन

Updated Mon, 12 Oct 2026 04:49 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 04:49 PM IST







Link Copied



जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बढ़या बुजुर्ग स्थित कंपोजिट विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों, बच्चों की उपस्थिति और उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ... और पढ़ें

विज्ञापन