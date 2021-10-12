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कुशीनगर जिले के रविंद्रनगर धूस थाना क्षेत्र के डुमरभार निवासी योगेंद्र कुमार जायसवाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 26 नवंबर को शाम करीब चार बजे वह अपनी कार से रुद्रपुर मोड़ स्थित सीमेंट विक्रेता जयचंद जायसवाल के मकान पर पहुंचे थे। उनसे अपने पांच लाख रुपये वापस लेकर बैग में रखकर बैग कार की डिकी में रख दिया।इसी दौरान दो युवकों ने उनका ध्यान भटकाकर डिकी से रुपये भरा बैग चोरी कर लिया। घर पहुंचने पर उन्हें बैग गायब मिला। शुक्रवार सुबह वापस आकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने 27 नवंबर की रात प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शशिभूषण राय ने बताया कि चोरी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। की जा रही है।