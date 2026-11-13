देवरिया: मकान की छत की शटरिंग टूटने से मलबे में दबकर मकान मालिक के भाई की मौत, दो राजमिस्त्री गंभीर

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद तीनों को मलबे से बाहर निकाला। हालांकि, तब तक नौशाद अली की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल ओमप्रकाश और मोनू को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तरकुलवा पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। इनमें से ओमप्रकाश की हालत नाजुक बनी हुई है।