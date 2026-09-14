निर्माण कार्य के दौरान आधी सड़क पर निर्माण,आधी से आवागमन

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देवरिया-कसया मार्ग को फोरलेन बनाने की बहुप्रतीक्षित परियोजना अब धरातल पर दिखाई देने लगी है। लंबे इंतजार के बाद सड़क चौड़ीकरण का काम आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में कई स्थानों पर पुलिया और सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। यात्रियों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए निर्माण एजेंसी द्वारा सड़क के एक हिस्से पर काम कराया जा रहा है, जबकि दूसरे हिस्से से वाहनों का आवागमन जारी रखा गया है।

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