Deoria News: पेंशनर्स की उपेक्षा का लगाया आरोप

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देवरिया। उप्र पेंशनर्स कल्याण की मासिक बैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेशनर्स कल्याण संस्था भवन में हुई। इसकी अध्यक्षता संस्था के अध्ययक्ष श्रीराम त्रिपाठी ने की। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारी पेंशनर्स की उपेक्षा कर रही है। 25 मार्च 2025 का अध्यादेश पेंशनर के लिए काला कानून के समान हैं। संस्था के मंत्री लालसा यादव ने कहा कि माध्यमिक व प्राथमिक सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मीयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से वंचित रखा गया है। संयुक्त मंत्री दिग्विजयनाथ सिंह ने कहा कि बेरोजगारी एवं महंगाई बढ़ रही है और लोगों की आय घट रही है। सरकार पहले से मिल रही उपलब्धियों को धीरे-धीरे समाप्त कर रही है। इस दौरान राजेन्द्र लाल श्रीवास्तव, हरेराम मिश्र, राममोहन सिंह, रामबिलास चौहान, हरिकेश गुप्त, राजीव गुप्त, रामरक्षा यादव आदि लोग मौजूद रहे। संवाद