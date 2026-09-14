दुग्धेश्वरनाथ मंदिर पर उमड़ा व्रती महिलाओं का हुजूम

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सोमवार को हरितालिका तीज व्रत पर पौराणिक तीर्थ स्थल दुग्धेश्वरनाथ मंदिर पर व्रती महिलाओं का हुजूम पहुंचा। निर्जला व्रत रखी महिलाएं दोपहर बाद मंदिर पहुंच शिव पार्वती का पूजन अर्चन कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। व्रती महिलाओं ने गणेश मंदिर भी आराधना कर प्रसाद चढ़ाया। सुबह स्नान से शुरु निर्जला व्रत रखी महिलाएं श्रृगांर कर शिव पार्वती के मंदिर पहुंची। मंदिर पर वस्त्र, सिंदूर, साज श्रृगांर के सामान मां पार्वती को चढ़ा कर पूजा अर्चन किया।

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