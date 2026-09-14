Deoria News: ई-रिक्शा पेड़ से टकराया, दो महिलाएं घायल

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घायलों की पहचान कांती देवी पत्नी अच्छेलाल और गुलाबी देवी पत्नी रामअवध निवासी भगवानपुर, थाना खामपार के रूप में हुई है। दोनों रविवार को घांटी बाजार स्थित अपने एक रिश्तेदार के यहां मिलने आई थीं। शाम को ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं। संवाद

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घांटी बाजार। थाना क्षेत्र के किरवनिया घाट पर रविवार की शाम एक ई-रिक्शा सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हादसे में ई-रिक्शा सवार दो महिलाएं घायल हो गईं। राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस से दोनों घायलों को भटनी पीएचसी पहुंचाया गया।