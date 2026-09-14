एक लाख पर ढाई सौ कमीशन: वैशाली एक्सप्रेस में 30 लाख कैश के साथ युवक पकड़ाया, गोरखपुर में देना था; हवाला का शक
जीआरपी के अनुसार, वैशाली एक्सप्रेस में रविवार दोपहर देवरिया सदर से गोरखपुर जंक्शन के बीच चेकिंग की जा रही थी। करीब साढ़े तीन बजे एक संदिग्ध युवक के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें नोटों की गड्डियां मिलीं। गिनती में वह रकम 30 लाख 23 हजार 200 रुपये मिली। युवक ने अपना नाम मुकेश शर्मा (21) निवासी बीनादेसर गांव, जिला चूरूं, राजस्थान बताया।
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बिहार से नई दिल्ली जा रही वैशाली एक्सप्रेस (15565) ट्रेन से रेलवे पुलिस ने रविवार को एक संदिग्ध युवक से करीब 30 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। बताया गया कि युवक रुपये गोरखपुर में एक व्यक्ति को देने जा रहा था। जीआरपी ने उसे हिरासत में लेकर आयकर विभाग को जानकारी दे दी है।
जीआरपी के अनुसार, वैशाली एक्सप्रेस में रविवार दोपहर देवरिया सदर से गोरखपुर जंक्शन के बीच चेकिंग की जा रही थी। करीब साढ़े तीन बजे एक संदिग्ध युवक के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें नोटों की गड्डियां मिलीं। गिनती में वह रकम 30 लाख 23 हजार 200 रुपये मिली।
एक दिन पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन से भी बिहार के एक व्यापारी को 18 लाख रुपये के साथ पकड़ा गया था। पूर्वी चंपारण के रहने वाले व्यापारी संजय कुमार गुप्ता को पूछताछ के बाद आयकर विभाग की टीम ने शनिवार रात छोड़ दिया। व्यापारी से मिली रकम को जीआरपी ने मालखाने में जमा कर दिया है। हवाला की रकम का अंदेशा होने पर आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है।
पूछताछ में मुकेश ने बताया कि वह अपने भाई के कहने पर अलग-अलग लोगों तक रकम पहुंचाता है और इसके बदले एक लाख रुपये पर ढाई सौ रुपये कमीशन लेता था।