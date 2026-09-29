घर जा रहे आटो चालक की निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास में डूबकर मौत

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गौरी बाजार से घर जा रहे आटो चालक की हरेरामपुर के समीप पानी से लबालब भरे रेलवे अंडरपास में डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने बचाने का प्रयास किया।अचेतावस्था में पानी से बाहर निकाला एवं इलाज के लिए सीएचसी लाया गया, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने मेडिकल कालेज देवरिया रेफर कर दिया। देर रात चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मजदूर की मौत से पूरा परिवार सदमें में है।

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