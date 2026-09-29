अपहरण कांड: अगवा आयुष सिंह पैडलेगंज में मिला, खुद रची थी साजिश या अपनों ने किया अगवा;पुलिस जांच में जुटी

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महुआडीह थानाक्षेत्र के बलटिकरा चौराहा से सोमवार की शाम को दिनदहाड़े आयुष सिंह को अपहरणकर्ताओं ने मंगलवार की सुबह साढ़े चार बजे के करीब गोरखपुर के पैडलेगंज में छोड़ दिया। ऑटो में बैठने के बाद आयुष ने ऑटो चालक के मोबाइल फोन से अपने जीजा और घर वालों को मामले की जानकारी दी। विज्ञापन

आयुष का फोन आने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। परिजन पुलिस को इस बात की सूचना दिए। कुसुम्मही जंगल में ऑटो से आ रहे आयुष को अपने साथ लेकर महुआडीह चौकी पर पहुंचे। एसओजी सहित पुलिस आयुष से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है।

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जानकारी के अनुसार, आयुष के अपहरण की साजिश एक समय उसके साथ रहने और उसके रुपयों पर मौज करने वाले अपनों ने ही रची है। आयुष के करीबियों ने ही रूपये की लालच में अपहरण किया। लेकिन, पुलिस ने परिजनों को थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की तो अपहरणकर्ताओं ने आयुष को अपने चंगुल से मुक्त कर दिया।

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