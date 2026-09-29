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कुशीनगर: बाढ़ पीड़ितों के बीच सीएम योगी, 5000 राहत किट; फसल नुकसान का 10 दिन में मुआवजा

Tue, 29 Sep 2026 05:52 PM IST
Rohit Singh संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Published by: Rohit Singh Updated Tue, 29 Sep 2026 05:52 PM IST
सार

नेपाल से 5.5 लाख क्यूसेक पानी आने से नारायणी नदी का एपी तटबंध जवहीं दयाल (चैनपट्टी) के ततवा टोला के पास टूट गया। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की।

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CM Yogi among flood victims in Kushinagar, 5,000 relief kits distributed.
सीएम योगी - फोटो : स्त्रोत- पीआर टीम
नेपाल से अधिक पानी आने के चलते कुशीनगर जिले में सोमवार देर रात जवहीं दयाल (चैनपट्टी) के ततवा टोला के पास नारायणी नदी के एपी तटबंध का कुछ हिस्सा टूटने के बाद स्थिति का निरीक्षण करने और पानी से घिरे गांवों के प्रभावितों की मदद के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए।
CM Yogi among flood victims in Kushinagar, 5,000 relief kits distributed.
राहत सामग्री वितरित करते सीएम - फोटो : स्त्रोत- पीआर टीम
मुख्यमंत्री ने इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, लंच पैकेट और राहत सामग्री का वितरण किया और सबको आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में सरकार उनके साथ मुस्तैदी से खड़ी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जलशक्ति मंत्री और सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि स्थिति सामान्य होने के बाद नारायणी नदी की ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन का कार्य कराया जाए ताकि तटबंध और इसके आसपास के गांव सुरक्षित रहें। 
CM Yogi among flood victims in Kushinagar, 5,000 relief kits distributed.
सीएम योगी - फोटो : स्त्रोत-पीआर टीम
सोमवार रात तटबंध टूटने की जानकारी होने के बाद से ही सीएम योगी, हालात पर नजर बनाए रखने के साथ ही अधिकारियों को दिशानिर्देश देते रहे। मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा समाप्त होते ही खुद भी मौके पर आ गए। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर तटबंध और इसके कुछ हिस्से के टूटने से प्रभावित हुए क्षेत्रों का जायजा लिया।
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CM Yogi among flood victims in Kushinagar, 5,000 relief kits distributed.
बच्चे को दुलारते सीएम योगी - फोटो : स्त्रोत- पीआर टीम
तटबंध के गांवों में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। ऊंचे स्थानों पर शरण लिए ग्रामीणों के बीच जाकर उन्होंने लंच पैकेट और बच्चों को चॉकलेट वितरित किए। इसके बाद वह सेवरही क्षेत्र के इंटर कॉलेज बेदुपार पहुंचे और बाढ़ प्रभावित लोगों का दुख दर्द साझा करते हुए राहत सामग्री का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में सरकार उनके साथ हैं।
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CM Yogi among flood victims in Kushinagar, 5,000 relief kits distributed.
सीएम योगी - फोटो : स्त्रोत- पीआर टीम
राहत सामग्री का वितरण करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चार दिनों तक मूसलाधार बारिश के बाद प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों में त्रासदी का सामना करना पड़ा है। जैसे-तैसे चार दिन व्यतीत हुए लेकिन नेपाल में अतिवृष्टि होने से भारी पैमाने पर जल नीचे आ गया। सामान्य दिनों में तीन से चार लाख क्यूसेक पानी नारायणी में आता है लेकिन कल अचानक यह साढ़े पांच लाख क्यूसेक पानी आ गया। इसके कारण एपी तटबंध से सटे कई गांवों में पानी आ गया।
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