Deoria News: महिलाओं को सुरक्षा उपायों की जानकारी दी

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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि एसपी अभिजित आर शंकर के निर्देशन में भाटपाररानी की मिशन शक्ति टीम ने आर्य चौक रतसिया मोड़, श्रीरामपुर की टीम ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक प्रतापपुर व पड़री बाजार और बरहज की टीम ने रेलवे स्टेशन रोड पर जागरूकता अभियान चलाया।इस दौरान डायल-112, महिला हेल्पलाइन-181, वूमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एंबुलेंस-108 और साइबर हेल्पलाइन-1930 की जानकारी दी गई। अन्य थानों की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीमों ने भी सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया। संवाद