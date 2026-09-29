सेवा संकल्प अभियान में बच्चों का कराया अन्नप्राशन

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भलुअनी ब्लॉक के गांधी सभागार में मंगलवार को सेवा संकल्प अभियान, आंगन मिलन एवं राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद रहे। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों का अन्नप्राशन कराया तथा बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी लिया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख छठ्ठू यादव, खंड विकास अधिकारी भूपेंद्र राय, सप्लाई इंस्पेक्टर संजय त्रिपाठी, सीडीपीओ आद्या पांडेय, मंडल अध्यक्ष प्रणव दुबे, काशीपति शुक्ला, विनोद कुमार सिंह, गुड्डू सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आदि मौजूद रहे।

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