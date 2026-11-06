देवरिया: शिक्षक निर्वाचन की मतगणना में धांधली का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग

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गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में कथित अनियमितताओं के विरोध में शिक्षकों और लोकतंत्र समर्थकों ने बृहस्पतिवार को सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के नेतृत्व में मौन जुलूस निकालकर राष्ट्रपति और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने करीब 2800 मतों को अवैध घोषित करने, मतपेटियों में मतपत्र लेखा से अधिक मत मिलने और सील टूटने समेत कई अनियमितताओं का आरोप लगाया।

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