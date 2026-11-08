Deoria News: पूर्व उप सेना प्रमुख व पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, देवरिया में शोक की लहर

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30 जून 1935 को जन्मे श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी ने जून 1955 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया था। करीब चार दशक के सैन्य जीवन में उन्होंने जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने बांग्लादेश मोर्चे पर अपनी सेवाएं दीं। उत्कृष्ट सैन्य सेवा के लिए उन्हें 1986 में अति विशिष्ट सेवा मेडल (एवीएसएम) और 1992 में परम विशिष्ट सेवा मेडल (पीवीएसएम) से सम्मानित किया गया।उन्होंने आर्मर्ड डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, डीआरडीओ में कॉम्बैट व्हीकल्स के महानिदेशक सहित कई अहम पदों पर कार्य किया। सैन्य सेवा में उल्लेखनीय योगदान के बाद वह उप सेना प्रमुख के पद तक पहुंचे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और भाजपा के टिकट पर 1996 और 1999 में देवरिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। वह 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य रहे।उनके निधन पर जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों और सामाजिक संगठनों ने शोक जताया। सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने पिता को अपना मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत और जीवन का सबसे बड़ा संबल बताया।परिजन के अनुसार, नौ नवंबर को सुबह सात बजे उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव बरपार स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद बरहज में सरयू नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।