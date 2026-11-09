देवरिया: दिवाली पर दोगुने तक बढ़े रहे पटाखों के दाम

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दिवाली पर देवरिया के पटाखा बाजारों में महंगाई का असर साफ नजर आया। कई पटाखों की कीमतें पिछले वर्ष के मुकाबले 70 से 100 प्रतिशत तक बढ़ गईं। दस छोटे अनार का पैकेट 120-150 रुपये से बढ़कर 250 रुपये और दस छोटे बुलेट पटाखों का पैकेट 80-100 रुपये से बढ़कर 170 रुपये में बिका।

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