Deoria News: जिले में दो करोड़ से अधिक के पटाखों की हुई बिक्री, महंगाई के बावजूद खूब हुई खरीदारी

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इस बार पटाखों की कीमतों में भी काफी उछाल देखने को मिला। फुटकर विक्रेताओं के अनुसार, दामों में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई, जबकि कुछ पटाखों की कीमत पिछले साल की तुलना में 70 से 100 प्रतिशत तक अधिक रही। दस छोटे अनार का पैकेट, जो पिछले साल 120 से 150 रुपये में मिलता था, इस बार 250 रुपये तक बिका। इसी तरह दस छोटे बुलेट पटाखों का पैकेट 80 से 100 रुपये के बजाय 170 रुपये में मिला।30 सेंटीमीटर फुलझड़ी का पैकेट भी 100 से 125 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो गया। मुर्गाछाप पटाखे का छोटा पैकेट 60 से 70 रुपये के मुकाबले 100 से 120 रुपये तक पहुंच गया। हालांकि, शहर के चारों पटाखा बाजारों में कीमतों में अंतर रहा।दोपहर बाद बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी। अनार, फुलझड़ी, बुलेट और मुर्गाछाप पटाखों की मांग रही। खरीदार रंजीत, सुरेश और कमल ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार पटाखे काफी महंगे हैं। इसके बावजूद बच्चों के लिए फुलझड़ी और अनार समेत अन्य पटाखों की खरीदारी की गई।दुकानदारों ने बताया कि शुरुआत में बिक्री को लेकर चिंता थी, लेकिन दोपहर बाद ग्राहकों की भीड़ बढ़ने से कारोबार अच्छा रहा। शाम तक खरीदारी का सिलसिला जारी रहा।