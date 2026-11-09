देवरिया: 1971 के भारत-पाक युद्ध में श्रीप्रकाश मणि ने निभाई थी अहम भूमिका, सेना के उप प्रमुख तक पहुंचे

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लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का सैन्य जीवन कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा रहा। वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश मोर्चे पर उन्होंने सैन्य जिम्मेदारी निभाई थी। करीब चार दशक तक भारतीय सेना में सेवाएं देने के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया।

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सेना के उप प्रमुख के पद तक पहुंचे अपनी नेतृत्व क्षमता और सैन्य अनुभव के दम पर वह सेना के उप प्रमुख के पद तक पहुंचे। मार्च 1993 में वह सेवानिवृत्त हुए। 30 जून 1935 को जन्मे श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी ने जून 1955 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया था। शुरुआती तैनाती जम्मू-कश्मीर में रही। फरवरी 1957 में वह 63 कैवलरी से जुड़े। वर्ष 1964-65 में नागालैंड में स्क्वाडून कमांडर के रूप में जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश मोर्चे पर उनकी तैनाती रही। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया।





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