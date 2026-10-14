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देवरिया: मदनपुर थाने में 62 मुकदमों से जुड़ी 540 लीटर अवैध शराब नष्ट

अनुराग रंजन

Updated Wed, 14 Oct 2026 05:57 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 05:57 PM IST







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देवरिया के मदनपुर थाने में न्यायालय के आदेश पर 62 आबकारी मुकदमों से संबंधित 540 लीटर अवैध शराब नष्ट की गई। माल निस्तारण अभियान के तहत थाना परिसर में गड्ढा खोदकर शराब को नियमानुसार नष्ट कराया गया। ... और पढ़ें

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