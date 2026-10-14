देवरिया: कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने बृजबांके तिवारी

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देवरिया जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के चुनाव में बृजबांके तिवारी अध्यक्ष, शिवानन्द त्रिपाठी मंत्री एवं सचिव और ललित पांडेय उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही एसोसिएशन के तीन प्रमुख पदों पर नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की स्थिति स्पष्ट हो गई है।

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