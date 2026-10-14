देवरिया: क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ग्रामीणों का धरना-प्रदर्शन

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देवरिया के मईल क्षेत्र में रामजानकी मार्ग पर तेलिया शुक्ल गांव के सामने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व विधायक स्वामीनाथ भाई के नेतृत्व में चार घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया। अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर सरकार के विरोध में नारेबाजी की।

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