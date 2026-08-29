चित्रकूट में साल की सबसे भयंकर बाढ़ का तांडव, उफनाई मंदाकिनी और सड़कों पर तैरती नावें

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चित्रकूट जिले में शुक्रवार रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद शनिवार सुबह मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई है, जिससे इस साल की सबसे बड़ी बाढ़ आ गई है। नदी का पानी बेडी पुलिया से रामघाट के मुख्य मार्ग और बस्तियों में घुस गया है, जिससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। रामघाट की दुकानें और एक मंजिला इमारतें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं, और सड़कों पर नावें चलाई जा रही हैं। प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए चेतावनी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।

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