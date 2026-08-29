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चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप: साल की सबसे बड़ी बाढ़, यूपी-एमपी का संपर्क कटा, सड़कों पर चल रही हैं नावें

Sat, 29 Aug 2026 10:44 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 29 Aug 2026 10:44 AM IST
सार

Chitrakoot News: जिले में शुक्रवार रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद शनिवार सुबह मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी बेडी पुलिया से रामघाट के मुख्य मार्ग और बस्तियों में घुस गया है, जिससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। 

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चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप - फोटो : amar ujala

विस्तार
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चित्रकूट जिले में शुक्रवार रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद शनिवार सुबह मंदाकिनी नदी रौद्र रूप में आ गई है। तेजी से जलस्तर बढ़ने से इस साल की सबसे बड़ी बाढ़ आ गई है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बेडी पुलिया से रामघाट के मुख्य मार्ग पर नावें चलने लगी हैं। अब बस्तियों में पानी घुसने लगा है।

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मंदाकिनी उफान पर है और यूपी-एमपी का कनेक्शन पूरी तरह टूट गया है। चित्रकूट की सड़कों पर पानी भर गया है और रास्तों पर नावें चल रही हैं। रामघाट सहित ज्यादातर धार्मिक स्थलों और वहां जाने वाले रास्तों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। उत्तर प्रदेश की ओर रामघाट की पूरी दुकानें जलमग्न हो गई हैं।

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जलस्तर और बढ़ने की आशंका
रामघाट किनारे बनी एक मंजिला इमारतें पूरी तरह डूब चुकी हैं। रास्तों की कई दुकानों में तेजी से पानी भर रहा है। अभी भी तेज बारिश जारी है और जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। लोग अपना सामान लेकर ऊंचाई वाले स्थानों पर जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। सुरक्षा की दृष्टि से रामघाट की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है। लाउडस्पीकर से प्रशासन एलाउंस करने में जुटा है।

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