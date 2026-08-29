चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप: साल की सबसे बड़ी बाढ़, यूपी-एमपी का संपर्क कटा, सड़कों पर चल रही हैं नावें

चित्रकूट जिले में शुक्रवार रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद शनिवार सुबह मंदाकिनी नदी रौद्र रूप में आ गई है। तेजी से जलस्तर बढ़ने से इस साल की सबसे बड़ी बाढ़ आ गई है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बेडी पुलिया से रामघाट के मुख्य मार्ग पर नावें चलने लगी हैं। अब बस्तियों में पानी घुसने लगा है।

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मंदाकिनी उफान पर है और यूपी-एमपी का कनेक्शन पूरी तरह टूट गया है। चित्रकूट की सड़कों पर पानी भर गया है और रास्तों पर नावें चल रही हैं। रामघाट सहित ज्यादातर धार्मिक स्थलों और वहां जाने वाले रास्तों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। उत्तर प्रदेश की ओर रामघाट की पूरी दुकानें जलमग्न हो गई हैं।