चित्रकूट में मंदाकिनी का विकराल रूप: खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी, मंदिरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी

चित्रकूट जिले में रामघाट पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान 126 को पार कर 135 से ऊपर बह रहा है। नदी का वेग अत्यधिक तेज है। बीच धारा में स्थित मतगजेंद्रनाथ मंदिर और आस-पास के मंदिरों व मकानों में फंसे लोगों को नाव के माध्यम से सुरक्षित निकाला जा रहा है। हालांकि, तेज बहाव के कारण नाव भेजने में काफी कठिनाई हो रही है।

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स्थानीय लोगों को बार-बार अलर्ट जारी किया गया था। इसके बावजूद कई लोग घरों में ही रुके रहे, जिससे यह स्थिति बनी है। प्रशासन ने सभी से अपील की है कि अलर्ट मिलते ही तत्काल सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। चित्रकूट में फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण मंदाकिनी के जलस्तर में अभी कमी की संभावना नहीं है।