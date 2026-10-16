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VIDEO: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 और 24 अक्तूबर को लगेंगे कैंप
चंदौली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत 17 और 24 अक्टूबर को जिले के 1691 मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सुबह 10 से शाम चार बजे तक बीएलओ मौजूद रहेंगे और पात्र लोगों से फॉर्म-6 भरवाए जाएंगे। पहली बार वोट देने वाले युवाओं, नवविवाहित महिलाओं, बेघर और वंचित वर्ग के लोगों के नाम जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
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