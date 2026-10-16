‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ के नारे के साथ कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च, VIDEO

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चंदौली जिले के शहाबगंज में शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से आयोजित पैदल मार्च में यूथ कांग्रेस चकिया के विधानसभा अध्यक्ष विकास कुमार खरवार ने सहभागिता की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ का नारा लगाते हुए लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा का संदेश दिया। पैदल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विकास कुमार खरवार की सहभागिता रही। कांग्रेस की ओर से आयोजित इस मार्च के माध्यम से वोट की अहमियत और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश देने का प्रयास किया गया।

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