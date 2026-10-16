{"_id":"6ad1df8fc59bc79b670d4611","slug":"video-ljp-ram-vilas-aims-strengthen-political-footing-up-through-pasi-paswan-shaurya-yatra-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"पासी-पासवान शौर्य यात्रा से यूपी में सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी लोजपा (रामविलास), VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के उद्देश्य से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) पासी-पासवान शौर्य यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में यात्रा चंदौली पहुंची। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान के नेतृत्व में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यात्रा के माध्यम से पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी को मजबूत करने में जुटी है।

... और पढ़ें