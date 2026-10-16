नहर की बदहाली से धान की सिंचाई पर संकट, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर; VIDEO

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चहनियां क्षेत्र में नहर की बदहाली के कारण धान की सिंचाई का संकट गहराने लगा है। भुपौली नहर से निकली छोटी नहर में जलकुंभी और घास भर जाने से पानी का प्रवाह बाधित हो गया है। इसके चलते लोलपुर से सराय गांव तक जाने वाली नहर का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सिंचाई के अभाव में सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है।

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