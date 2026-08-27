Chandauli News: टांडाकला गंगा घाट पर नाव का संचालन शुरू

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गंगा में बाढ़ के कारण घाट पर नावों का संचालन बंद कर दिया गया था। जलस्तर कम होने पर प्रशासन ने नाव के संचालन की अनुमति दी। घाट दरोगा दीन सिंह ने बताया कि नदी की स्थिति सामान्य होने पर सरकारी नाव सेवा शुरू करा दी गई है। सभी नाविकों को सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नाव में बैठने वाले प्रत्येक यात्री को सेफ्टी जैकेट पहनाना जरूरी किया गया है। नाविक चंदन ने बताया कि नाव में पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट उपलब्ध हैं।इनसेट-लंबा चक्कर लगाने से मिली राहतनिशुल्क नाव सेवा बहाल होने से समय और दूरी दोनों की बचत होगी। वाराणसी, जौनपुर और आजमगढ़ आने-जाने वाले दोपहिया वाहन सवारों को अब लंबा रास्ता नहीं तय करना पड़ेगा। वहीं, गंगा पार स्थित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भी राहत मिली है।