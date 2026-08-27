Chandauli News: मां दुर्गा का चांदी का मुकुट और घंटे ले गए चोर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:26 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:26 AM IST
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चहनिया। क्षेत्र के ककरहटी गांव स्थित करीब 30 साल पुराने मंदिर को मंगलवार की रात चोरों ने निशाना बनाया। चोर मां दुर्गा का चांदी का मुकुट और मंदिर में लगे घंटे खोल ले गए। बुधवार सुबह श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। ग्रामीणों ने बलुआ थाने में तहरीर देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।
ककरहटी गांव के मंदिर में चोर रात में घुसे और मां दुर्गा की मूर्ति से चांदी का मुकुट उतार ले गए। इसके अलावा मंदिर में लगे घंटे-भी खोल ले गए। सुबह घटना की जानकारी हुई तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
गांव के लोगों का कहना था कि मंदिर में चोरी होना बेहद गंभीर घटना है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि आपराधिक घटनाओं पर रोक लग सके। बलुआ थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर में चोरी की तहरीर मिली है। संवाद
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ककरहटी गांव के मंदिर में चोर रात में घुसे और मां दुर्गा की मूर्ति से चांदी का मुकुट उतार ले गए। इसके अलावा मंदिर में लगे घंटे-भी खोल ले गए। सुबह घटना की जानकारी हुई तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
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गांव के लोगों का कहना था कि मंदिर में चोरी होना बेहद गंभीर घटना है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि आपराधिक घटनाओं पर रोक लग सके। बलुआ थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर में चोरी की तहरीर मिली है। संवाद
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