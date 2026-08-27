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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Constable accused of abusing JE; audio goes viral.

Chandauli News: सिपाही पर जेई को गाली देने का आरोप, ऑडियो वायरल

Thu, 27 Aug 2026 02:22 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:22 AM IST
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Constable accused of abusing JE; audio goes viral.
नौगढ़। क्षेत्र में बिजली कटौती से नाराज चकरघट्टा थाने के एक सिपाही पर विद्युत निगम के जेई से अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। सिपाही पर फोन पर जेई को गाली देने और जेल भेजने की धमकी देने का आरोप है। बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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बताया गया कि मंगलवार रात क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद थी। इसी दौरान चकरघट्टा थाने के एक सिपाही ने लाइनमैन कमलेश साहनी को फोन कर बिजली न आने का कारण पूछा। लाइनमैन ने रोस्टरिंग के कारण आपूर्ति बंद होने की जानकारी देते हुए जेई से बात करने को कहा। आरोप है कि इसके बाद सिपाही ने जेई से फोन पर बात की और बिजली कटौती पर नाराजगी जताई।
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बातचीत के दौरान उसने जेई के साथ गाली-गलौज की। यह भी आरोप है कि सिपाही ने जेई को जेल भेजने की धमकी दी। बातचीत का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। सीओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि सिपाही द्वारा जेई से अभद्र व्यवहार करने की जानकारी मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। आरोप सही पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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