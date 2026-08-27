Chandauli News: सिपाही पर जेई को गाली देने का आरोप, ऑडियो वायरल

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बताया गया कि मंगलवार रात क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद थी। इसी दौरान चकरघट्टा थाने के एक सिपाही ने लाइनमैन कमलेश साहनी को फोन कर बिजली न आने का कारण पूछा। लाइनमैन ने रोस्टरिंग के कारण आपूर्ति बंद होने की जानकारी देते हुए जेई से बात करने को कहा। आरोप है कि इसके बाद सिपाही ने जेई से फोन पर बात की और बिजली कटौती पर नाराजगी जताई।बातचीत के दौरान उसने जेई के साथ गाली-गलौज की। यह भी आरोप है कि सिपाही ने जेई को जेल भेजने की धमकी दी। बातचीत का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। सीओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि सिपाही द्वारा जेई से अभद्र व्यवहार करने की जानकारी मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। आरोप सही पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।