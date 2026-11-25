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प्रख्यात संत स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज सोमवार को निजी हेलीकॉप्टर से चंदौली पहुंचे। उनके आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। यहां उन्होंने एक निजी अस्पताल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद हजारों भक्तों के बीच सत्संग कर उन्हें आध्यात्मिक संदेश दिया और आशीर्वाद प्रदान किया।

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