33 हजार वोल्ट के लाइन पर पेड़ गिरने से सात घंटे गुल रही 100 गांवों की बिजली, VIDEO

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गाजीपुर के जमानिया उपकेंद्र से अमड़ा विद्युत उपकेंद्र को आने वाली 33 हजार वोल्ट के मुख्य लाइन पर मंगलवार सुबह बरूइन गांव के पास पुराना पेड़ गिर गया। इससे अमड़ा विद्युत उपकेंद्र से जुड़े करीब 100 गांवों के साथ 70 राजकीय और सैकड़ों निजी नलकूपों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। करीब सात घंटे बाद पेड़ हटाकर आपूर्ति बहाल की जा सकी। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

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