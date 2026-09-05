बाबा गणिनाथ के जन्मोत्सव में मेधावी बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, VIDEO

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मध्य देशीय वैश्य महासभा की ओर से शनिवार को समाज के कुल देवता बाबा मणिनाथ महाराज की जयंती धूम धाम से मनाई गई गई। नगर के अग्रवाल सेवा संस्थान में आयोजित समारोह में बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। वही समाज के लोगों से एकजुट होने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया गया।

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