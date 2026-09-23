किसानों को छह लाख तक का ऋण छह फीसदी ब्याज पर, VIDEO

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लघु और सीमांत किसानों को कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए अब छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण छह प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर मिल सकेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। इसका सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनपदीय कार्यक्रम में किया गया।

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