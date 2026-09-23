डीएम ने बच्चों से पूछे अंग्रेजी के अर्थ, चखा मिड-डे मील; VIDEO

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परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था की हकीकत परखने के लिए जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने बुधवार को बसारिकपुर और खगवल के विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। कंपोजिट विद्यालय खगवल में डीएम ने कक्षा छह के बच्चों से अंग्रेजी की किताब पढ़वाई और शब्दों के अर्थ पूछकर उनका शैक्षणिक स्तर परखा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन को खुद चखकर उसकी गुणवत्ता भी जांची।

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