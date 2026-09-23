वुशू: 11 मंडलों के 180 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, 45 किलोग्राम भार वर्ग में मेरठ की तनु ने मारी बाजी; सम्मान

स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने बांधा समां

उद्घाटन समारोह की शुरुआत छात्राओं के स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि मुकेश कुमार केसरी ने अतिथियों के साथ संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह, पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक विजय प्रकाश सिंह और अमरनाथ सिंह को स्मृति चिह्न एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया।



खेल शिक्षक डॉ. भरतभूषण सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न जिलों से पहुंची टीमों और खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। इसके बाद खिलाड़ियों का वजन और पात्रता संबंधी जांच पूरी कराई गई। प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले शुरू हुए।



चार दिवसीय प्रतियोगिता 23 से 26 सितंबर तक चलेगी। इसमें अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग के बालक और बालिका खिलाड़ी अलग-अलग भार वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर प्रशिक्षकों और निर्णायकों की नजर रहेगी। इस अवसर पर बीएसए सचिन कुमार, जिला क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार, पंकज सिंह, मोतीलाल, वंशराज, चंद्रेश्वर सिंह, इंदल राय, विजयंत प्रसाद, अंजू, किशोर कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।