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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Wushu 180 athletes from 11 divisions displayed prowess Meerut Tanu triumphed 45 kg weight category

वुशू: 11 मंडलों के 180 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, 45 किलोग्राम भार वर्ग में मेरठ की तनु ने मारी बाजी; सम्मान

Wed, 23 Sep 2026 09:15 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली।
अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 23 Sep 2026 09:15 PM IST
सार

सैयदराजा में आयोजित प्रदेशीय वुशू प्रतियोगिता में 11 मंडलों के 180 खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। महिला अंडर-19 के 45 किलोग्राम भार वर्ग में मेरठ की तनु ने बाजी मारी। प्रतियोगिता के पहले दिन लखनऊ-मेरठ और मिर्जापुर-वाराणसी के खिलाड़ियों के बीच मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने रिंग में शानदार प्रदर्शन कर पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश की।

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Wushu 180 athletes from 11 divisions displayed prowess Meerut Tanu triumphed 45 kg weight category
वुशू की रिंग में 11 मंडलों के 180 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। - फोटो : संवाद

विस्तार
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राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सैयदराजा में बुधवार को चार दिवसीय प्रदेशीय विद्यालयीय वुशू अंडर-17 एवं अंडर-19 बालक-बालिका प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रदेश के 11 मंडलों से करीब 180 खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पहुंचे हैं। उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद रिंग में खिलाड़ियों ने अपनी तकनीक और दमखम दिखाया।

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मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह और विशिष्ट अतिथि सासाराम के एडीजे प्रथम राघवेंद्र राय ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पहले दिन खिलाड़ियों के वजन और पात्रता की जांच के बाद विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले शुरू हुए।
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प्रतियोगिता का पहला मुकाबला महिला अंडर-19 के 45 किलोग्राम भार वर्ग में लखनऊ की दीपिका और मेरठ की तनु के बीच हुआ। इसमें मेरठ की तनु ने जीत दर्ज की। इसके बाद मिर्जापुर मंडल की श्रेया और वाराणसी मंडल की महिमा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें महिमा विजेता रहीं। सेमीफाइनल में तनु और महिमा आमने-सामने हुईं। मुकाबले में तनु ने बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज की।

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छोटे शहरों और गांवों की प्रतिभाओं को मंच जरूरी
उद्घाटन समारोह में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना भी विकसित करता है। खिलाड़ियों को जीत-हार की चिंता किए बिना खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण और छोटे शहरों के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। जरूरत उन्हें उचित मंच और अवसर देने की है। ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देते हैं और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आगे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जगह बना सकते हैं।

स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने बांधा समां
उद्घाटन समारोह की शुरुआत छात्राओं के स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि मुकेश कुमार केसरी ने अतिथियों के साथ संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह, पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक विजय प्रकाश सिंह और अमरनाथ सिंह को स्मृति चिह्न एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया।

खेल शिक्षक डॉ. भरतभूषण सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न जिलों से पहुंची टीमों और खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। इसके बाद खिलाड़ियों का वजन और पात्रता संबंधी जांच पूरी कराई गई। प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले शुरू हुए।

चार दिवसीय प्रतियोगिता 23 से 26 सितंबर तक चलेगी। इसमें अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग के बालक और बालिका खिलाड़ी अलग-अलग भार वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर प्रशिक्षकों और निर्णायकों की नजर रहेगी। इस अवसर पर बीएसए सचिन कुमार, जिला क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार, पंकज सिंह, मोतीलाल, वंशराज, चंद्रेश्वर सिंह, इंदल राय, विजयंत प्रसाद, अंजू, किशोर कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

11 मंडलों के खिलाड़ी पहुंचे
प्रदेशीय वुशू प्रतियोगिता में सहारनपुर, मेरठ, आगरा, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, विंध्याचल, कस्तूरबा और गोरखपुर मंडल की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। 23 से 26 सितंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग के बालक-बालिका खिलाड़ी विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले करेंगे।

पहले दिन के मुकाबलों पर नजर

  • महिला अंडर-19, 45 किलो : तनु (मेरठ) ने दीपिका (लखनऊ) को हराया
  • दूसरे मुकाबले में महिमा (वाराणसी) ने श्रेया (मिर्जापुर) को हराया
  • सेमीफाइनल में तनु ने महिमा को हराकर बढ़त बनाई
  • पहले दिन खिलाड़ियों की वजन और पात्रता जांच भी कराई गई

चार दिन चलेगी खेल प्रतिभाओं की परीक्षा

  • 23 सितंबर : उद्घाटन और प्रारंभिक मुकाबले
  • 24 सितंबर : विभिन्न भार वर्गों के मुकाबले
  • 25 सितंबर : अगले दौर और निर्णायक मुकाबले
  • 26 सितंबर : अंतिम मुकाबले और प्रतियोगिता का समापन
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