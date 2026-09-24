Chandauli News: महिला अंडर-19 के 45 किलोग्राम भार वर्ग में मेरठ की तनु ने मारी बाजी

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मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह और विशिष्ट अतिथि सासाराम के एडीजे प्रथम राघवेंद्र राय ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। फिर खिलाड़ियों के वजन और पात्रता की जांच के बाद विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले शुरू हुए।प्रतियोगिता का पहला मुकाबला महिला अंडर-19 के 45 किलोग्राम भार वर्ग में लखनऊ की दीपिका और मेरठ की तनु के बीच हुआ। इसमें मेरठ की तनु ने जीत दर्ज की। इसके बाद मिर्जापुर मंडल की श्रेया और वाराणसी मंडल की महिमा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें महिमा विजेता रहीं। सेमीफाइनल में तनु और महिमा आमने-सामने हुईं। मुकाबले में तनु ने बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज की।इनसेट-छोटे शहरों और गांवों की प्रतिभाओं को मंच जरूरीउद्घाटन समारोह में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना भी विकसित करता है। उन्होंने कहा कि गांव और छोटे शहरों के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। उन्हें उचित मंच और अवसर देने की जरूरत है। ऐसे आयोजन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जगह बना सकते हैं।इनसेट-स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने बांधा समांउद्घाटन समारोह की शुरुआत छात्राओं के स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि मुकेश कुमार केसरी ने संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह, पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक विजय प्रकाश सिंह और अमरनाथ सिंह का स्वागत किया। खेल शिक्षक डॉ. भरतभूषण सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता 26 सितंबर तक चलेगी। इसमें अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग के बालक और बालिका खिलाड़ी अलग-अलग भार वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर बीएसए सचिन कुमार, जिला क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार, पंकज सिंह, मोतीलाल, वंशराज, चंद्रेश्वर सिंह, इंदल राय, विजयंत प्रसाद, अंजू, किशोर कुमार आदि मौजूद रहे। प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।इनसेट : 11 मंडलों के खिलाड़ी पहुंचेप्रदेशीय वुशू प्रतियोगिता में सहारनपुर, मेरठ, आगरा, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, विंध्याचल, कस्तूरबा और गोरखपुर मंडल की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। 23 से 26 सितंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग के बालक-बालिका खिलाड़ी विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले करेंगे।इनसेट : पहले दिन के मुकाबलों पर नजरमहिला अंडर-19, 45 किलो : तनु (मेरठ) ने दीपिका (लखनऊ) को हरायादूसरे मुकाबले में महिमा (वाराणसी) ने श्रेया (मिर्जापुर) को हरायासेमीफाइनल में तनु ने महिमा को हराकर बढ़त बनाई