Chandauli News: खेलते समय पैर फिसलने से पोखरे में गिरा 4 साल का मासूम, डूबने से मौत

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बच्चे के डूबने की जानकारी होते ही परिजनों ने उसे बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इरफान माता-पिता का इकलौता बेटा था। खास गांव निवासी जिलानी मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।उनका चार साल बेटा इरफान घर के पास खेल रहा था। खेलते-खेलते वह पोखरे के किनारे पहुंच गया। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पोखरे के पानी में जा गिरा। कुछ देर बाद बच्चे पर उसकी मां शैहमुन निशा की नजर पड़ी। बेटे को पानी में गिरा देख उन्होंने शोर मचाया।मां की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग तत्काल पोखरे की ओर दौड़े। लोगों ने बच्चे को पानी से बाहर निकाला। इसके बाद परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ पहुंचे। वहां चिकित्सक डॉ. सत्या ने जांच की। जांच के बाद चिकित्सक ने इरफान को मृत घोषित कर दिया।यह सुनते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।इरफान अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी डेढ़ वर्षीय छोटी बहन इनाया है। बेटे की मौत की खबर से मां शैहमुन निशा का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता जिलानी भी बेटे की मौत से गहरे सदमे में हैं।परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। घटना की जानकारी पाकर नौगढ़ थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोखरे में डूबने से बच्चे की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।