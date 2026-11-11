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चोरी के आरोप में दलित युवक को बंधक बनाकर बेल्ट-डंडों से पीटा
चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में दलित युवक रणवीर को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पीड़ित की मां शीला देवी ने आरोप लगाया है कि युवक को जातिसूचक गालियां देते हुए बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटा गया। उसका मोबाइल तोड़ने के साथ रुपये भी छीन लिए गए। वहीं, पुलिस का कहना है कि युवक चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई की। मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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